“Creo en Dios pero no en los curas”, se oye tantas veces. Y quizá tengan razón la sentencia. Dice Jesús que “si a veces la gente no va a confesar es porque algunos sacerdotes no tenemos buena predisposición, porque parece que somos limpios y puros cuando somos pecadores o porque hacemos de jueces y no de enfermeros”.

¿Cansado de los pesos de la vida? RESET, el mejor producto para borrar lo imborrable.Ellos lo han probado. Tired of the burdens of life? Reset, the best product to delete the indelible. They have tried it! Info en la bio. #recomeçar #recomenzar #beginagain #reconciliacion

Esta es la historia de una oveja malherida, de una moneda extraviada. Y de un Loco que deja todo lo que tiene hasta hallar lo perdido. Una historia de Betadines y de casas patas arriba. La historia de Jesús. Por cierto, buen nombre para un cura.

La historia de Pepe forma parte del reportaje RESET, en el que varias personas han compartido su tiempo para hablar de su vida, de heridas, de caídas y levantadas, de eso tan humano que es errar y necesitar ser perdonado, de necesitar amar y ser amado. De la alegría de encontrar la misericordia de Dios en el “sacramento de la alegría”.

