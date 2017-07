Misericordia entre rejas

​Uno de los lugares más visitados por el Papa Francisco durante sus viajes pastorales por todo el mundo son las cárceles. Es su manera de llevar el amor de Dios hasta el último hombre: “La misericordia que abraza a todos y en todos los rincones de la tierra. No hay espacio donde su misericordia no pueda llegar, no hay espacio ni persona a la que no pueda tocar”, decía en la prisión de Juárez el año pasado.