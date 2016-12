Archimadrid «Agradecemos lo que D. Javier, con su trabajo intenso, sereno, discreto y firme, ha ofrecido a la Iglesia»

*****

Al enterarme ayer de la muerte del padre D. Javier Echevarría, prelado del Opus Dei, me puse en comunicación con el vicario regional en España, D. Ramón Herrando, para trasladarle mi afecto, mi pesar y mi dolor por el fallecimiento. Agradezco al Señor estos años de trabajo y servicio a la Iglesia que ha prestado a través de la Obra, así como su amistad y la cercanía que me mostró en las visitas que realizó a las diócesis en las que he estado y en los diversos encuentros que pude tener con él.

En nombre de la archidiócesis de Madrid, a todos los que formáis parte del Opus Dei, ofrezco la oración por el descanso eterno del prelado con la confianza que nos da Dios cuando, a través del apóstol Pablo, nos dice que «en la vida y en la muerte somos del Señor». Y con todos vosotros agradecemos lo que D. Javier, con su trabajo intenso, sereno, discreto y firme, ha ofrecido a la Iglesia.

Con gran afecto y mi abrazo fraterno,

+ Carlos Card. Osoro Sierra, arzobispo de Madrid