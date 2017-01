Me consiguió trabajo... en dos horas

Mi marido y yo nos hemos encontrado estos meses sin nada de trabajo y pasando apuros económicos. Una mañana me encontré con mucha angustia, sobre todo por el estado anímico de mi marido, al verse con cuarenta y tantos años, sin trabajo y con una familia a su cargo que mantener.

Hablé por teléfono con una amiga que recién he conocido que es del Opus Dei. Ella me sugirió que rezara la novena del trabajo a San Josemaría. Le dije que quería hacerlo y me envió el link para descargarla a través de WhatsApp.

La descargué y empecé a rezar la oración del primer día, hecha un mar de lágrimas, tanto que apenas podía leer el texto con claridad. Así que la recé varias veces.

A las dos horas, mi marido, que estaba entregando currículums, me envió un whatsapp comunicándome que le habían llamado para trabajar y que comenzaba al día siguiente. No me lo podía creer. Y escribí corriendo a mi amiga para hacérselo saber.

Doy muchas gracias a Dios y a San Josemaría.

