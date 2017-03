«Camino», entre los cristianos de La Habana

En una población pequeña cercana a La Habana, un feligrés propuso al párroco proyectar un vídeo titulado Inspirados para amar, que habla de san Josemaría. Se reunió un grupo de unas treinta personas en el salón parroquial y gustó tanto que, al finalizar, el sacerdote pronunció unas breves palabras, muy conmovido por lo que habían visto.

Una señora mayor comentó que «ella ya conocía a ese Padre»; y relató lo siguiente, mientras sacaba de su bolso un papel muy arrugado, en el que estaba escrita una lista de números:

- «Estos son los números de Camino que más me ayudaron, hace muchos años, cuando una persona me prestó el libro. Lo leí entero, pero tuve que devolverlo. Por eso anoté los puntos que me movieron para convertirme a la fe católica. He pedido al Señor que no me deje morir sin antes volver a tener ese libro en mis manos».

A los pocos días recibió en regalo un ejemplar de «Camino».