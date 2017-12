Músicos y payasos para transmitir la fe

“Hoy no sé si actuaré. Han venido varios artistas nuevos y no nos daría tiempo a todos”, explica el sacerdote Carlos Palos. Es el primer domingo de noviembre por la mañana. Medio centenar de personas, en un ambiente familiar, gozan de variados espectáculos de músicos, cuentacuentos, corales, ventrílocuos, magos, payasos y actores. Los visitantes que van hacia la cripta de la Sagrada Familia se asoman. Sienten curiosidad. Algunos miran de qué va, se acercan, y acaban sentándose.

A pesar de lo dicho, el sacerdote no ha podido evitarlo. Con el personaje de Gaudí enfundado en la mano derecha, el sacerdote ventrílocuo espera que acabe la actuación de música. Llega su turno. Gaudí habla a sus anchas y no se corta. Entre bromas explica su obra y dice que se siente orgulloso de haber sido considerado un loco y un soñador, y que no dejará de soñar. También anima a los presentes a no ser gallinas de corral cuando están llamados a volar como las águilas. Los niños atienden, los padres sonríen.

El sacerdote Carlos Palos defiende que “la liturgia bien vivida es lo más sublime”, pero dice que “muchos no están capacitados para ese lenguaje, en cambio, sí captan la trascendencia en una pintura, una escultura, un templo, una pieza musical o una teatralización”. Por eso tiene esta preocupación de buscar maneras para celebrar y transmitir la fe “más allá de la celebración litúrgica”, porque “el arte es medio de levantar los espíritus”, concluye.

Estos espectáculos son una manera de “crear espacios alrededor de los templos donde se pueda catequizar de una manera distinta”, pero Mosén Palos insiste que no es la única. Por eso, el pasado verano también impulsó un voluntariado cultural de estudiantes internacionales para hacer de guías turísticos en iglesias. “Barcelona está llena de visitantes que desean ser ilustrados en esa fe que levantó nuestros templos”, expone. Le gustaría transmitir esa inquietud a mucha más gente para que aparecieran más iniciativas en este sentido.

Más noticias sobre la iniciativa de Carlos Palos

• Iglesia de Barcelona: Gaudí y el mensaje cristiano explicados a los más pequeños.



• Alfa y Omega Gaudí se presenta a los niños de Barcelona